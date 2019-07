PELLEGATTI, Boateng molto duttile. Vlahovic...

La storica voce del Milan, Carlo Pellegatti, ha parlato così di Boateng, probabile prossimo acquisto della Fiorentina: "È un giocatore che può ricoprire più ruoli e questo è un vantaggio per lui. In un 4-3-3 per esempio può fare il centrocampista come l'attaccante dove non dà mai punti di riferimento. Inoltre ha una grande personalità, ha giocato in squadre importanti come Milan e Barcellona, può portare esperienza aiutando anche i giovani. Per motivi personali non è tornato a Francoforte, ma ha dimostrato al Sassuolo di essere ancora integro partendo molto forte. La classe, la qualità non si perdono mai ed in più è anche molto motivato. I tifosi del Milan lo ricordano con grandissimo affetto e gratitudine. Per il futuro viola punterei su Vlahovic che è fortissimo".