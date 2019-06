PEDULLÀ, Viviano, avanti tutta. Titolare? Sarà Lafont

L'esperto di mercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto sulle prossime mosse di mercato della Fiorentina, concentrandosi in particolar modo sulla questione legata al nuovo portiere viola: "Nelle ultime ore ci sono stati contatti tra l’entourage di Viviano e la Fiorentina. L’idea del club viola è quella di trovare una soluzione in uscita per Dragowski, che ha numerose offerte sul suo conto, ed affiancare Viviano a Lafont per la prossima stagione: questa è una soluzione che il portiere italiano accetterebbe volentieri, visto il suo legame con Firenze. Il titolare dell'anno prossimo? I viola non hanno dubbi, sarà Lafont".