PEDULLÀ, Milan-Veretout: la situazione e il prezzo

Veretout-Milan: nelle ultime ore il centrocampista viola viene accostato alla società rossonera. Alfredo Pedullà fa il punto della situazione: "Non ci sono stati ancora contatti tra Fiorentina e Milan per Veretout e ci sono anche Psg -che a breve ufficializza Leonardo- ed altre due italiane sul giocatore però per il Milan è lui in cima alla lista. Sulla valutazione di 35 milioni fatta faccio fatica a crederci, è normale che Corvino avesse alzato la posta per cederlo ma la valutazione giusta credo sia 25 più bonus. Con Bakayoko via, Bertolacci, José Mari e Montolivo via a parametro zero, il Milan ha Kessie che forse resta ma con una situazione complicata, Biglia non sempre abile e arruolabile, Bonaventura che rientra e Krunic preso dall'Empoli ma ha bisogno almeno di altri due centrocampisti. Non credo nell'affare il Milan inserisca Cutrone perchè Giampaolo giocherà con due punte autentiche ed inoltre il club rossonero vuole valorizzarlo. Il mercato viola invece non è ancora partito, Terzic ufficializzato ieri era già impostato da Corvino. Portieri? Dragowski ha dimostrato di essere un grande portiere che ad Empoli si è consacrato. Spero che i viola trovino la formula giusta, viste le tante offerte ed oggi il polacco vale 15 milioni, il problema suo era che alla Fiorentina non giocava.