PAVOLETTI, Rimarrà a Cagliari, rinnovo fino al 2025

Leoanrdo Pavoletti rimarrà a Cagliari, pronto per lui il rinnovo. Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, nonostante la retrocessione in Serie B, l'ex attaccante del Napoli è pronto a rilanciarsi in rossoblù dopo un periodo difficile scaturito dai tanti infortuni, infatti sembra molto vicino ad un prolungamento di contratto fino al 2025, con l'ingaggio attualmente percepito che verrà spalmato nei prossimi tre anni. Il numero 30 è stato un obiettivo di mercato della Fiorentina per diverso tempo per riempire il terzo slot in attacco.