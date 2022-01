PASQUALIN, Viola non riuscirà a cedere ora DV9

Claudio Pasqualin, avvocato esperto di diritto sportivo e storico procuratore, ha così parlato a Stadio Aperto, trasmissione di TMW Radio, della possibilità che Dusan Vlahovic si trasferisca alla Juventus già a gennaio: "Io non credo che si possa fare, guardando al conto alla rovescia. Un trasferimento pesante come questo di solito a gennaio non si realizza e credo che il giovanotto si sia chiuso in una sorta di silenzio-dissenso, che la dice lunga. Probabile che abbia scelto la Juventus, nonostante abbia lusinghe dalla Premier, ma ormai sarà a giugno. Per quanti sforzi possa fare la Fiorentina, non riuscirà a venderlo adesso".

Sarebbe più stato semplice gestirlo se avesse segnato meno?

"Se Dio vuole, però, c'è ancora la finalità sportiva di questo gioco e la Fiorentina deve essere contenta di quanto di ottimo fatto da Vlahovic. Forse però non ha calcolato benissimo gli aspetti delle norme di legge, che gli consentono di andare dove vuole a un certo punto".