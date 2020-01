PARMA, Tentativo per Esposito ma l'Inter non cede

Il Parma ha provato l'affondo per il giovane Sebastiano Esposito, l'attaccante classe 2002 dell'Inter. Il gioiellino nerazzurro piace a molti club ed oggi il ds dei ducali, Daniele Faggiano, è stato nella sede dell'Inter visto che nell'attacco a disposizione di D'Aversa si è infortunato Inglese. Ma all'uscita dal summit ha riferito ai giornalisti, tra cui Tuttomercatoweb che ha riportato le dichiarazioni, che non ci sono margini per Esposito: "Purtroppo no. Ci interessava anche un mese fa e ne abbiamo già parlato. E adesso con l'infortunio di Inglese ci stiamo guardando intorno. Ribadisco, siamo in ottimi rapporti con l'Inter ma per adesso Esposito non è in uscita".