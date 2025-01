PARMA, Preso l'esterno Ondrejka, attesa sul futuro di Man

FirenzeViola.it

In attesa che venga definito il futuro di Dennis Man, su cui è forte l'interesse della Fiorentina, il Parma si cautela prendendo un esterno d'attacco classe 2002. Si tratta di Jacob Ondrejka dell'Anversa: secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il club emiliano sta per concludere l'affare con i belgi e la trattativa sembrerebbe in via di definizione. Il classe 2002 di piede destro è un ala mancina che all'occorrenza può giocare anche a destra.