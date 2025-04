Parisi: "Noi favoriti per la Conference? Ci sono altre squadre forti come noi"

vedi letture

Fabio Parisi, calciatore della Fiorentina durante la giornata di ieri ha rilasciato un'intervista tramite i canali social ufficiali del Celje in vista della sfida di stasera che andrà in scena in Slovenia allo Stadio Z'Dezele alle 21: "Durante la settimana analizziamo tutte le partite, è comunque un match importante perché è un quarto di finale. Sappiamo che il Celje è una squadra ben organizzata e che all'allenatore piace fare molto possesso, dovremo essere bravi a metterli in difficoltà".

La Fiorentina è una delle favorite per la vittoria della Conference, come gestite questa pressione?

"Ci sono altre squadre molto forti, noi pensiamo partita dopo partita e siamo pronti ad affrontare qualsiasi squadra".

Fiorentina e Celje sono 2 delle 3 squadre ad aver segnato di più in questa competizione, che partita ci dobbiamo aspettare?

"Ogni partita ha le sue caratteristiche, noi scendiamo in campo come sempre, abbiamo fatto molti gol, siamo una squadra molto propositiva e veniamo qui a divertirci e a giocare a calcio come sappiamo, parlerà il campo".