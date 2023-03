PARATICI, Sospeso dal Tottenham: "Concordato col club"

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è pace per il Tottenham. Il club londinese è reduce da un'ultima settimana molto movimentata: dopo la separazione con Antonio Conte, ha fatto parecchio rumore la decisione della FIFA di estendere a livello mondiale le squalifiche imposte dalla FIGC agli ex dirigenti della Juventus. A Paratici di fatto è stato imposto il divieto di condurre trattative in prima persona e non potrà parlare con gli agenti, né negoziare contratti o partecipare alle discussioni sulla scelta del nuovo allenatore per la prossima stagione.

La reazione degli Spurs è stata immediata: "Chiediamo urgentemente alla FIFA ulteriori chiarimenti sui dettagli della proroga e della sua deroga alla sanzione FIGC", aveva scritto il club di Levy poche ore dopo la decisione della FIFA; oggi, attesa, è arrivata invece la sospensione del dirigente italiano, concordata con la società: "Fabio ha concordato con il club che prenderà un congedo immediato in attesa dell'esito del suo ricorso". Il 19 aprile, giorno dell'udienza di appello alla FIGC, se ne saprà di più: se la squalifica sarà confermata, l'avventura inglese di Paratici sarà praticamente conclusa.