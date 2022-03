PAOLUZZI (L'EQUIPE), Ikoné? Voleva più spazio

Il giornalista de L'Equipe, Valentin Paoluzzi, è intervenuto per parlare dell’esterno viola Jonathan Ikone: “Contro la Juve ha creato grandi difficoltà, è vero che anche lui ne ha incontrate ma c’è da dire che la Fiorentina sapeva che tra i professionisti Ikone non aveva segnato neanche 20 gol e che, dunque, le reti non erano la sua caratteristica principale. Non c’è niente di urgente, inoltre se lo vogliamo paragonare a Gonzalez non è che abbia statistiche tanto peggiori. Certo è che nell’ultima partita non mi aspettavo di vedere Sottil alla stessa gerarchia delle altre ali. Ikone ha sacrificato la Champions per venire a Firenze e forse pensava di essere un po’ più avanti. Obiettivamente è vero che finora ha creato poco, però bisogna avere un po’ di pazienza con un ragazzo che comunque ci mette impegno”.

Quando giocava al Lille, qual era la suo posizione?

“C’era un tridente dietro alla punta. Quello che veniva più dentro al campo, per indole, era Ikone. Anche perché nelle giovanili faceva il trequartista. Credo che Italiano ne tenga conto”.

Che succede al Paris Saint Germain?

“È una situazione particolare, i tifosi hanno poco equilibrio perché parliamo comunque di una squadra “giovane”, dopo i tanti anni a livelli bassi. Mi chiedo cosa farà Al-Khelaifi una volta finito il mondiale in Qatar. Venderà il club? Leonardo non sta facendo molto bene, Messi è venuto perché gli hanno offerto uno stipendio top, Neymar dice sempre che tra pochi anni smetterà di giocare, Mbappé vuole una squadra che vinca la Champions… Dico solo che non si diventa una grande società coi soldi”.

Come vede la Serie A?

“Mi pare che il ritmo sia lento, quasi tutte le prime della classe sono fuori dalla Champions. Lo scorso anno è tornata a vincere lo scudetto l’Inter, tornerà forse a vincere il Milan. Ma negli ultimi 20 anni sono sempre queste due, assieme alla Juve, a vincere. Nonostante i grandi problemi che hanno avuto…”.