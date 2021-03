PAOLUCCI, Chi vince domani è salvo. Viola superiori

Silvio Paolucci, ex-centrocampista del Benevento e padre di Andrea (passato per la primavera della Fiorentina) ha parlato alla vigilia del match tra i campani ed i viola presentando la sfida:"Il Benevento sta facendo un campionato in linea con le aspettative; domani è una partita molto importante per entrambe le squadre, anche perché le dirette concorrenti per la salvezza hanno impegni difficili, col Torino che gioca contro l’Inter, il Cagliari che riceve la Juventus ed il Parma ospita la Roma). La Fiorentina ha una grande occasione come il Benevento, chi vince fa un passo decisivo per la salvezza. Il centrocampo viola? La Fiorentina in quella zone del campo ha tanta qualità, a me piace molto Castrovilli, può fare la differenza, come Bonaventura. Amrabat è quello che può dare più equilibrio, un mediano di quantità che è importante. Se non ci sarà Pulgar dovrà fare le sue veci, cercando di coprire più zone del campo.Tecnicamente quella di Prandelli è una squadra superiore rispetto al Benevento, anche se i giallorossi hanno anche loro ottimi interpreti in mezzo con Schiattarella e Viola. Anche il Benevento ha giocatori interessanti dalla metà campo in su come Insigne, Improta e Iago Falque, sono loro i giocatori più pericolosi".