PALMERI, La Juve ha detto a DV9 che non ha margini

Tancredi Palmeri, nel suo consueto editoriale per TMW, ha scritto di Dusan Vlahovic e la Juventus: “Adesso a situazione è in parte cambiata: la Juve ha comunicato a Vlahovic che al momento non ha margini per tenere fede alla promessa di matrimonio, e che pur permanendo l’intenzione, tuttavia non può offrire garanzie. In caso di mancata partecipazione alla Champions non se ne parla proprio, ma anche in caso di minimo quarto posto l’acquisto non è garantito, legato parecchio al percorso dei bianconeri in questa Champions. Non si aspettava questa svolta Vlahovic, e a questo punto dovrà decidere cosa fare, e se eventualmente arriveranno offerte dalla Premier: di almeno 65 milioni di € magari da un Tottenham rientrato in Champions, o comunque solo di una squadra di elite (il City?)”.