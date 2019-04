PALLAVICINO, Pandev domani dovrebbe giocare...

A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" di Raffaele Auriemma è intervenuto Carlo Pallavicino, procuratore di Pandev, Dzemaili e Montolivo: "Contro la Fiorentina non so se Pandev avrà la maglia da titolare ma penso di si. In base a certe scelte che verranno fatte nel match di venerdì, capiremo qualcosa in più anche su quelle che saranno le scelte di Mazzarri in Champions League, in Napoli-Chelsea. Al Franchi mi aspetto una partita in cui entrambe le squadre avranno voglia di vincere. Né Napoli, né Fiorentina vorranno accontentarsi di un pareggio. Venerdì mi aspetto una partita da tripla anche se il match potrebbe finire anche in pareggio, che non scontenterebbe nessuno".