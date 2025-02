Palladino e la vittoria con l'Inter, Impallomeni: "Un 4-4-2 piatto, ma con corsa e aggressività"

Ai microfoni di TMW Radio, l'opinionista ed calciatore Stefano Impallomeni ha commentato così la sconfitta dell'Inter contro la Fiorentina, ieri nel recupero della 14esima giornata: "È una vittoria enorme e una sconfitta enorme. Pensavo a una partita difficile ma non fino a questo punto. Viola a corto di uomini ma non di idee. Palladino ha messo in campo un 4-4-2 piatto, ma ha atteso e ha avuto più corsa e aggressività. Stiamo cauti ma è un crocevia fondamentale questo.

È stata una sveglia colossale che deve mettere sull'attenti Inzaghi. Rischia di non vincere lunedì. E Palladino ha quel dna e quella partecipazione fisica da allenatore vero. Firenze ha trovato un allenatore tosto".