PALACIOS, Salta trasferta di Lecce. Nel futuro c'è il Monza?

Tomas Palacios non parteciperà alla trasferta dell'Inter in quel di Lecce. Il difensore argentino, secondo quanto riferito da Sky, ha lasciato il ritiro di Appiano Gentile e non partirà con i compagni alla volta della città salentina. Alla base dell'assenza vi sarebbe una sindrome influenzale.

Il giocatore è però anche al centro di diversi discorsi di mercato: Monza e Inter stanno valutando un trasferimento in prestito del centrale classe 2003, che finora ha trovato praticamente zero spazio alla corte di Simone Inzaghi. Questa trattativa potrebbe sbloccare quella tra Monza e Fiorentina per Pablo Marì, dato che la squadra brianzola prendere proprio un rinforzo nel reparto difensivo in modo tale da non rimanere scoperto.