Padovan sul futuro della Fiorentina: "Probabilmente perderà un'altra finale"

L'ex direttore di Tuttosport, Giancarlo Padovan ha parlato della situazione delle italiane rimaste ancora in Europa (e quindi Inter, Lazio e Fiorentina rispettivamente in Champions League, Europa League e Conference League) prevedendo anche quanto potrebbe succedere ai viola in Conference.

Queste le sue parole a News.Superscommesse.it: “Se si rimette, la Lazio che ha fatto una prima parte di Europa League in dominio assoluto. La squadra, però, appare ora un pochino sulle gambe, con i guai fisici occorsi a Castellanos e Nuno Tavares, e Baroni costretto a fare meno turnover. Sull’Inter sento parlare di ‘triplete’, ma non so su quali basi, considerando gli avversari con cui dovrà vedersela in Champions. La Fiorentina può arrivare alla terza finale consecutiva di Conference, ma probabilmente la perderà ancora, perché il Chelsea è nettamente la squadra più forte della competizione”.