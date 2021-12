OSIMHEN, Pazza idea: in panchina già con l'Empoli?

Clamorosa novità in casa Napoli dopo la rifinitura di stamani in vista della gara di Europa League contro il Leicester. Secondo quanto riporta TMW, Victor Osimhen è già tornato in campo dopo l'intervento subito in seguito al terribile scontro con Milan Skriniar ed ha svolto un allenamento personalizzato per la prima volta.

Domani visita di controllo per il nigeriano con il viso che è in netto miglioramento e allora c'è una pazza idea a Castel Volturno: farlo tornare in panchina già contro l'Empoli. Da quanto filtra, all'interno dell'ambiente partenopeo la speranza è quella di vederlo già convocato al Maradona domenica. In campo utilizzerebbe eventualmente una maschera ad hoc già costruita.