ORSOLINI, Obiettivo del Bologna non è l'Europa: vi spiego

L'attacante del Bologna Riccardo Orsolini è stato intervistato dal Corriere dello Sport per parlare del momento attuale dei rossoblù: "Remiamo tutti dalla stessa parte, ma l'obiettivo non è l'Europa. Noi vogliamo solo far vedere a tutti che siamo una squadra che gioca a calcio. L'Europa, nel caso, sarà solo una conseguenza. Thiago Motta? Non dobbiamo parlare adesso di futuro. E' sbagliato pensare a lungo termine, ora bisogna pensare al campo e comunque sono cose che riguardano il mister, non devo parlarne io".