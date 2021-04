ORLANDO, Lippi può dare appeal. Prenderei Juric

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Massimo Orlando che da ex viola ha detto sul futuro della Fiorentina: "Mi aspetto da Commisso un'idea su una dirigenza più competente e un mercato più importante. A parte 4-5 squadre che le sono davanti per vari motivi, poi ci deve essere la Fiorentina e Commisso deve metterselo in testa. Quanto al tecnico ho sempre detto che vorrei Juric. E' un tecnico fantastico, quel che ha fatto a Verona con giocatori inizialmente sconosciuti è sintomatico. Con un progetto triennale si può fare un bel lavoro con lui. L'ipotesi di Lippi dt? Può essere importante per l'immagine e l'esperienza. Certi giocatori fanno fatica a scegliere la Fiorentina per mancanza di appeal e avere Lippi può essere un segno di sicurezza".