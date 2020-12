ONOFRI, Viola, prendi Piatek: risolve le partite

L'opinionista televisivo Claudio Onofri, ex difensore e allenatore del Genoa, ha commentato le vicende di casa Fiorentina tra cui la partita di lunedì coi rossoblù: "La più grossa sorpresa in negativo sono i viola, mentre dal Genoa non ci si poteva aspettare tanto di più. Se leggi la formazione di Prandelli non merita quella posizione, poi ci sono sicuramente motivi tecnici delle individualità che portano a questa situazione".

Che idea si è fatto finora?

"I perché ci sono, ad esempio non aver trovato la collocazione di Amrabat inizialmente, poi c'è il rendimento di Ribery in calo. Sul primo gol del Milan c'erano i giocatori completamente fermi, la difesa era piazzata male anche sul rigore. C'è una carenza stratturale, individuale, tattica e mentale. Manca anche lo spirito".

Fiorentina-Genoa è già un match salvezza?

"Il Genoa ha mostrato qualcosa solo in rare occasioni e non per tutti i novanta minuti. Non mi immaginavo che i rossoblù sarebbero arrivati in questa situazione, ma la cosa fuori dal mondo è vedere i viola laggiù in classifica, vista la rosa".

Scommetterebbe su Piatek?

"Subito, perché anche nel periodo in auge al Genoa si capiva che non era un fuoriclasse ma che aveva una capacità di calciare in porta e di slancio della gamba straordinaria. Una qualità che non può essere sparita, seppure non stiamo parlando di van Basten. Può risolvere le partite".