ONOFRI, La Fiorentina è una squadra fortissima

La bandiera del Genoa, Claudio Onofri, ha parlato del momento del Grifone a Telenord. "Esonerare Ballardini sarebbe di nuovo una scelta incredibilmente negativa. Non si possono dare tutte le responsabilità, che sono da dilatare a tutta la società, soltanto all'allenatore. Un conto è criticare, e penso che contro la Fiorentina l'allenatore potesse fare qualcosa di diverso, ma questa è semplicemente l'analisi di una partita che non è andata bene. Credo che la maggior parte dei tifosi non sarebbe d'accordo con un esonero e bisogna anche mettersi d'accordo nelle valutazioni sulla squadra. Non so se il Genoa si sia indebolito rispetto all'anno scorso, ma non si può nè parlare di Europa League, nè buttare via tutto dopo una sconfitta contro una squadra fortissima come la Fiorentina. Condanno i giudizi drastici, sia in positivo che in negativo".