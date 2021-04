OM, Sampaoli vuole tenere Lirola ma cerca lo sconto

Come scrive La Provence, il tecnico Jorge Sampaoli sembra essere già entrato in forte sintonia coi giocatori del Marsiglia, e la cosa potrebbe riflettersi sul prossimo mercato dell'OM. Oltre al tentativo di rinnovo per Thauvin, e la prova quasi impossibile di provare a tenere Milik, il tecnico argentino avrebbe manifestato la sua espressa volontà di far sì che i prestiti di Balerdi (dal Borussia Dortmund), e di Pol Lirola dalla Fiorentina si tramutino in realtà. Entrambi però hanno costi abbastanza elevati per il riscatto (lo spagnolo viaggia tra i 12 e i 13 milioni), e il ds Longoria dovrà provare a sedersi al tavolo di trattative coi rispettivi club per tentare di abbassarne le pretese.

