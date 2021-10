ODRIOZOLA BIS, Con Callejon possiamo fare bene

Il terzino destro di proprietà della Fiorentina, Alvaro Odriozola, ma in prestito dal Real Madrid, ha parlato così della situazione attuale in casa viola: "Con le squadre più grandi stiamo prendendo tanti gol nel secondo tempo. Non so perché ma stiamo lavorando su questo e miglioreremo. Dobbiamo incidere di più nel primo tempo per poter chiudere prima le partite. Cosa mi chiede il mister? La cosa più importante è difendere ma mi chiede anche di attaccare e essere presente nella fase offensiva. Sto imparando molto da Italiano perché è un grandissimo allenatore. Callejon? Per me è un calciatore fortissimo che possiede tantissima esperienza. Possiamo migliorare la nostra intesa e trovare più gol e assist, e ci riusciremo. Spagnoli in A? Non c'è paura del palleggo in Italia per questo si trovano meglio. Una cosa positiva e una negativa del calcio italiano? Tutte le partite sono più equlibrate mentre in Germania soprattutto non è così. Di negativo non ho ancora trovato nulla".