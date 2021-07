OBIETTIVI, Cragno: "Ho legame forte con la Sardegna"

"Ho un legame forte con la Sardegna - ha dichiarato Alessio Cragno a La Nuova Sardegna - Mia moglie è di Cagliari, mia figlia è nata qui e anche quella che sta per nascere nascerà qui. Penso di potermi permettere di sentirmi un sardo di adozione". Il portiere parlando di Nazionale conferma di essere rimasto scottato dalla mancata convocazione, ma anche che farà di tutto per ottenere un posto in vista delle convocazioni di settembre. Poi parlando della passata stagione: "Quello che abbiamo passato ci aiuterà in futuro. Il nostro obiettivo è salvarci e far divertire i tifosi senza ansie di classifica. Stiamo creando i presupposti per toglierci delle soddisfazioni".