NUMERI, Monza non vince da 11 gare, tiri record per la Viola

Due punti per la Fiorentina, uno per il Monza: al Franchi le due squadre vanno a caccia della prima vittoria del loro campionato in una partita molto particolare.

Dopo due anni alla guida del Monza, infatti, Raffaele Palladino si ritrova di fronte la sua ex squadra già alla terza giornata ma non può permettersi di fare sconti: sia a lui che al suo successore Alessandro Nesta servono punti.

CURIOSITA`

La Fiorentina ha chiuso in parità entrambi i match di questo inizio di torneo; la squadra toscana non mette in fila tre pareggi consecutivi in Serie A da febbraio-giugno 2020 (contro Milan, Udinese e Brescia in quella occasione), mentre non resta a secco di reti per due gare di fila da ottobre-novembre 2023 (tre, contro Empoli, Lazio e Juventus).

Il Monza non vince da 11 partite (4N, 7P) di campionato - l’ultimo successo dei biancorossi nella competizione è datato 16 marzo 2024, contro il Cagliari (1-0): si tratta della serie aperta più lunga di gare consecutive senza successi nel massimo torneo tra le squadre che prendono parte alla Serie A 2024/25.

Si affrontano una delle due squadre che ha effettuato più conclusioni nello specchio in questi primi due turni di campionato (la Fiorentina con 15 tiri, al pari dell’Atalanta) e quella, invece, che ne ha tentati di meno (il Monza, soltanto tre).

PRECEDENTI

Dei sei precedenti andati in scena tra Fiorentina e Monza, considerando Serie A e Serie B, i brianzoli ne hanno vinto soltanto uno: quello del 23 aprile 2023, all’U-Power, per 3-2 nel massimo torneo; due pareggi e tre sconfitte, comprese entrambe le sfide della scorsa stagione, chiudono il parziale.

La Fiorentina è imbattuta in tutti i tre precedenti giocati sul proprio campo contro il Monza, tra Serie A e Serie B, per un punteggio complessivo di 6-2: due vittorie, inclusa l’ultima dello scorso maggio, per 2-1, e un pareggio, il bilancio della Viola nel periodo.

CALCIATORI

Moise Kean ha giocato due partite contro il Monza in Serie A per un totale di 84 minuti, senza trovare il gol; tra i giocatori nati dal 2000 in avanti, considerando i cinque maggiori campionati europei, l’attaccante della Fiorentina è andato a bersaglio contro 25 squadre: meno soltanto di Loïs Openda (26), Jadon Sancho (27) ed Erling Haaland (41).

Con la rete segnata nel primo turno di campionato contro il Parma, Cristiano Biraghi ha preso parte a 49 marcature in Serie A, frutto di 15 reti e 34 assist e potrebbe diventare soltanto il secondo difensore a tagliare il traguardo delle 50 partecipazioni al gol da quando ha esordito nel massimo campionato (2013/14 con il Catania), dopo Alessandro Florenzi (54).

La Fiorentina è la squadra contro la quale Gianluca Caprari ha segnato più gol nel massimo campionato: cinque. L’ultimo centro del giocatore del Monza in Serie A tuttavia è datato 7 maggio 2023, contro il Torino, in trasferta.