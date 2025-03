Non si sblocca la gara del Bentegodi: Verona e Parma non si feriscono, finisce 0-0

Pareggio a reti bianchi nel penultimo match del 30° turno di Serie A. Al Bentegodi finisce 0-0 infatti il primo dei due posticipi del lunedì che vedeva opposte Hellas Verona e Parma, in una gara che a parte la traversa di Mosquera ha generato pochi sussulti, tanto che il punteggio non si è mai sbloccato. Un punto a testa dunque per le due squadre, con gli scaligeri che salgono a quota 30, mentre i ducali restano dietro di quattro lunghezze (26).