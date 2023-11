NICO, Tornato ad allenarsi, suona la carica sui social

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Rientrato dagli impegni con la propria nazionale, Nico Gonzalez, si è oggi allenato con la squadra ed ha postato sulle proprie storie Instagram una foto dell'allenamento con scritto: "Volvimos" ovvero "Siamo tornati", caricandosi in vista della gara contro il Milan, in programma per questo sabato. Di seguito la storia dell'esterno argentino: