NICO (DAZN), Obiettivo arrivare in una coppa. Belotti...

Nico Gonzalez, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Frosinone: “Cosa ci siamo detti in questa settimana? Abbiamo lavorato tanto durante questa settimana e penso che oggi lo abbiamo dimostrato. L’inizio di gennaio è sempre difficile per tutti. Siamo riusciti a vincere con cinque gol dopo sei partite, fa piacere".

Il mio gol? Sono contento perché non mi aspettavo di calciare così con il destro. Abbiamo vinto e questo fa piacere. Quando mi mancava giocare dall’inizio? Tanto. Dopo un infortunio la testa inizia a pensare a tante cose. Sono felice e contento. Voglio ancora pensare che possa sempre giocare".

L’intesa con Belotti? Mi piace giocare così. Belotti e Beltran sono due animali. Abbiamo vinto 5-1 e dobbiamo continuare a lavorare. Qual è l’obiettivo della Fiorentina? Non lo so, non ti posso dire che vogliamo andare in Champions ma sarebbe bellissimo arrivare a qualche coppa”.