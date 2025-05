Nico Gonzalez, altro flop: le pagelle dei quotidiani stroncano l'argentino

vedi letture

Serata disastrosa ieri all'Olimpico per Nico Gonzalez, ex Fiorentina oggi alla Juventus. Bocciato da Igor Tudor dopo 45 minuti contro la Lazio, l'argentino è stato bocciato anche dai quotidiani, nessuno dei quali si spinge sopra al 5,5 a cominciare da TuttoMercatoWeb, che lo giudica meritevole di un 5 e scrive: “Non si vede, non si sente: in 45 minuti l’unico che convince è Igor Tudor. A toglierlo dal campo”.

Si resta sul 5 anche nelle redazioni de La Stampa e Tuttosport, quest'ultimo scrive: "Alla squadra, nel primo tempo, manca puntualmente la fase di rifinitura e il principale indiziato per la grave carenza è l’argentino: litiga con il pallone, sbaglia la misura dell’ultimo passaggio, prende la decisione sbagliata". Mentre sale a 5,5 il Corriere dello Sport: "Quasi mai visto. Romagnoli lo aspetta al varco e il radar di Rovella gli toglie rifornimenti".

Si scende a 4,5 su La Gazzetta dello Sport, che commenta così la prova dell'argentino: "Non un guizzo, non una giocata degna del suo passato. Fa la doccia dopo il tè, sostituito all’intervallo. Stagione grigia". Infine, ancor più netto è il giudizio del portale Tutto Juve che lo boccia con un sonoro 4 pieno: "Dura solo un tempo, viene richiamato più e più volte da Tudor che a fine primo tempo gli lancia urli e occhiate, stanco dopo aver visto solo errori da parte dell'argentino. Conceicao inizia a scaldarsi già alla fine del primo tempo e puntualmente lo sostituisce all'inizio del secondo. Quei passaggi in orizzontale sbagliati da brividi".

Le pagelle di Nico Gonzalez

TMW: 5

La Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 5

La Stampa: 5

Tutto Juve: 4