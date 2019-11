NICASSIO, Castro accarezza il campo. Montella...

Il primo allenatore e scopritore di Castrovilli, Gigi Nicassio ha parlato così del numero otto viola: "Lui può giocare con 10 spettatori o con 100mila, non fa una piega perché è come se giocasse in strada: bisogna dare atto a Montella che come l'ha visto l'ha messo dentro, tanto di cappello al mister. Gaetano accarezza il tappeto verde, è come se danzasse e ha delle movenze incredibili: gioca e si diverte, non immaginate che margini di miglioramento ha ancora. Più gioca più prende consapevolezza del suo talento naturale. È sempre stato bravo, umile, preciso e attento: faceva 200 km al giorno, ha fatto sacrifici enormi. Quando lo abbiamo visto, Giovanni Loseto, mi chiese se secondo me Gaetano sapeva giocare, io risposi che per me era un fenomeno”.