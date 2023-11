NESTOROVSKI, Macedonia compatta e solida. Elmas stella

FirenzeViola.it

Attualmente in forza all'Ascoli, il macedone Ilija Nestorovski ha parlato a TMW in vista del match di stasera tra l'Italia e la sua nazionale: "Stasera troverete di fronte una squadra solida e compatta, che si chiude bene in difesa. E poi gli ultimi scontri contro l'Italia sono stati positivi, negli ultimi tre confronti non abbiamo perso e vogliamo portare avanti questo trend".

Risultati importanti per una Nazione con due milioni di abitanti.

"Negli ultimi sette-otto anni siamo cresciuti molto. C'è stato l'Europeo e poi questi risultati contro di voi. Credo che all'Italia possa pesare il fatto di aver perso contro di noi a Palermo e poi il pareggio di Skopje. Un po' di fortuna, certo, ma siamo stati bravi e vogliamo proseguire su questa strada".

Puntando su?

"Sicuramente Elmas, oggi è la nostra stella. Ma sta facendo molto bene all'Aberdeen anche Miovski e non possiamo dimenticare Trajkovski, l'autore del gol di Palermo... Poi Bardhi, sempre molto bravo tra le linee. Ormai non possiamo più agguantare le prime due posizioni e non abbiamo nulla da perdere, vogliamo fare bella figura".