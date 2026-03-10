Una raccolta fondi per Andrea, fiorentino travolto da una barca in Colombia

Una raccolta fondi per aiutare Andrea Verardini Prendiparte a far fronte alle spese mediche e poter rientrare in Italia dopo un incidente tragico avvenuto in Colombia. È l'iniziativa promossa dalla sorella Francesca per affrontare una situazione drammatica, che ha visto coinvolto il 57enne di Firenze, residente nel quartiere di Sorgane.

Andrea, mentre era al largo per una nuotata durante la sua vacanza sulle Isole del Rosario a Cartagena, è stato colpito da un'elica di una barca che lo ha costretto alla terapia intensiva di un ospedale privato a causa di un grave trauma cranico con grave contusione temporoparietale, frattura cranica esposta e depressa, un braccio rotto e il piede fratturato.

Dopo due importanti operazioni è stato intubato e tenuto sotto controllo in coma farmacologico per circa due settimane mezzo, ora però la speranza è quella di poter rientrare a Firenze, ma come sottolinea la sorella Francesca, il costo della clinica supera i 60mila euro, l'aereo di linea costa attorno ai 40mila euro e la famiglia non ha avuto aiuti né dall'ambasciata né tanto meno dalla Farnesina o dal Comune di Firenze. Per questo ogni donazione li aiuterà a poter affrontare una situazione drammatica.

Qui il link per donare

