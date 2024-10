NELA, Coi gol delle punte la Viola può entrare in Europa

FirenzeViola.it

Sebino Nela, ex giocatore della Roma, ha rilasciato un'intervista a Tuttomercatoweb.com (l'integrale nel video in calce) dal Festival dello Sport di Trento, in cui si è soffermato anche su Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina arrivato dai giallorossi: "C'è stato un errore di valutazione. La Roma ha avuto per anni problemi con i conti, doveva dare una sistemata e Bove rientrava in quella parte di giocatori che avevano mercato e da cui si poteva ricavare qualcosa".

E la sta sorprendendo con la maglia viola?

"È un ragazzo meraviglioso, instancabile, dà l'anima quando gioca. Ha ancora margini di miglioramento e spero faccia bene".

La Fiorentina se la gioca con la Roma per l'Europa League?

"Negli ultimi anni la Fiorentina ha avuto problemi solo in attacco, faceva pochi gol. Adesso gli attaccanti stanno mettendo la testa fuori, con qualche rete dalle punte anche la Fiorentina può inserirsi nella corsa all'Europa che conta".