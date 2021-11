NAZIONALI, Torreira tra i convocati dell'Uruguay

C'è anche Lucas Torreira tra i 25 convocati dell'Uruguay: Oscar Washington Tabarez ha infatti chiamato il centrocampista della Fiorentina per i prossimi impegni della nazionale uruguayana. Torreira e compagni saranno impegnati in casa nella notte tra venerdì e sabato prossimi (12-13 novembre) contro l'Argentina del compagno di squadra Martinez Quarta e nella trasferta contro la Bolivia in programma nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre. Non ci dovrebbero essere quindi problemi per i viola, che dopo la sosta giocheranno sabato 20 novembre al Franchi contro il Milan e dovrebbero avere a disposizione l'uruguayano, che, salvo imprevisti, rientrerà giovedì 18 a Firenze.