NAZIONALI, Convocati tre serbi viola su quattro

Arrivano le convocazioni della Serbia per i prossimi impegni: il CT Dragan Stojkovic ha selezionato i 26 calciatori che prenderanno parte alle due sfide valevoli per le qualificazioni al Mondiale in Qatar, in programma il 9 ottobre contro il Lussemburgo ed il12 ottobre contro l'Azerbaigian. Presenti tre calciatori della Fiorentina, ovvero Nikola Milenkovic, Matija Nastasic e Dusan Vlahovic. L'unico serbo escluso per i viola è Aleksa Terzic, fresco di debutto in campionato domenica scorsa contro l'Udinese.

| Репрезентативци Србије на које селектор Драган Стојковић рачуна за предстојеће квалификационе утакмице за пласман на СП против Луксембурга и Азербејџана. 🦅



🇱🇺🆚🇷🇸 | 9. октобар, Луксембург

🇷🇸🆚🇦🇿 | 12. октобар, Београд