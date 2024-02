NAZIONALE FEMM, Unica viola titolare Schroffenegger

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alle ore 18:15 la Nazionale di Soncin affronterà in amichevole, nel suo primo match del 2024, l'Irlanda al Viola Park. Partita speciale per Sara Gama che lascerà la Nazionale dopo diciotto anni. Tra le viola in campo solamente il portiere Schroffenegger. Queste le scelte dei due Commissari Tecnici:

ITALIA (3-5-2) - Schroffenegger; Gama Salvai Linari; Glionna Galli Dragoni Greggi Oliviero; Girelli Piemonte.

A disposizione - Giuliani, De Rita, Piga, Bonfantini, Bonansea, Bartoli, Severini, Catena, Boattin, Caruso, Lenzini, Cambiaghi, Baldi, Schatzer, Longo.

Allenatore - Soncin.

IRLANDA (4-2-3-1) - Brosnan; Payne Hayes Fahey McCabe; Stappleton Connoly; Ziu Littlejohn Atkinson; Carusa.

A disposizione - Moloney, Whitehouse, Campbell, Mannion, Caldwell, Barrett, McLaughlin, Agg, Quinn, Murphu, Larkin, Kiernan.

Allenatore - Gleeson.