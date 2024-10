NATIONS L., Da domani i biglietti per Italia-Francia

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Inizierà alle ore 12 di domani, giovedì 3 ottobre, in prelazione per i possessori della card Vivo Azzurro la vendita dei biglietti per Italia-Francia, ultimo incontro del Gruppo 2 della Lega A di Nations League, che si giocherà domenica 17 novembre a San Siro. Sabato 5 ottobre alle ore 12 prenderà il via la vendita libera, presso i centri autorizzati Vivaticket e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com. I biglietti sono in vendita a prezzi popolari (si parte dai 14 euro per la Tribuna Terzo Anello), con una serie di promozioni rivolte alle famiglie, agli under 12, agli under 18, agli over 65 e agli studenti universitari.

La nazionale, che giovedì 10 e lunedì 14 ottobre riprenderà il suo cammino in Nations League affrontando Belgio e Israele rispettivamente allo stadio Olimpico di Roma e al 'Friuli' di Udine, tornerà a giocare a Milano a poco più di un anno di distanza dal successo con l'Ucraina in un match valido per le qualificazioni a Euro 2024. (ANSA).