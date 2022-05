NARDELLA, Stadio? 150 mln bastano. Se ACF...

Dario Nardella a margine di un evento alla Laurenziana ha parlato di stadio a Italia7: "Per fortuna gli appelli mio e di altri sindaci nel chiedere al Governo di porre attenzione al problema dell'aumento dei costi ed ha avuto successo visto che il Governo ha fatto un decreto che permette alle istituzioni pubbliche di adeguare i costi delle opere all'aumento delle materie prime. Questo è positivo perché permette di andare avanti sullo stadio e sulle opere finanziate con soldi pubblici come le tramvie. I 150 milioni devono bastare perché nel concorso internazionale noi abbiamo inserito il costo complessivo dell'opera e bisogna lavorare con queste risorse. Io sono anche fiducioso che negli appalti si possano ottenere anche dei ribassi nelle candidature delle ditte che vogliono realizzare l'opera. Quindi sono fiducioso e a questi 150 milioni poi si aggiungeranno le risorse per la qualificazione dell'area di Campo di Marte. Retromarcia? Al contrario ho acceso i riflettori sul problema legato all'aumento dei costi per andare avanti e non per avere un alibi. E vi posso anticipare che tra qualche giorno vi presenteremo il progetto che ha vinto il concorso e che è stato dettaglio e lo porteremo al Ministero dei beni culturali perciò siamo in linea con la tabella di marcia. La Fiorentina ha fatto più volte sapere che non metterà un euro? E va bene, ce li metteremo noi i soldi"