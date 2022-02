NARDELLA, Presenteremo il nuovo Franchi il 7 marzo

Con un tweet che segue quelli di benvenuto al Presidente del Consiglio Mario Draghi, in visita oggi a Firenze, il sindaco Dario Nardella comunica la data in cui il progetto vincitore del concorso per la riqualificazione del Franchi verrà presentato. I veli sull'opera di restauro dello stadio verranno tolti lunedì 7 marzo a Palazzo Vecchio, come confermato anche dallo stesso premier che, nel corso del discorso pronunciato al Maggio Musicale Fiorentino in occasione dell'evento Mediterraneo Frontiera di Pace, si è detto felice per la riqualifica di "uno storico quartiere come Campo di Marte e lo stadio Artemio Franchi di Firenze". Ecco il tweet del primo cittadino fiorentino.

Sono felice di annunciare alla sua presenza che a Palazzo Vecchio, lunedì 7 marzo, presenteremo il progetto vincitore di un concorso internazionale di progettazione per il restauro e la riqualificazione dello Stadio Franchi. #Draghi #Firenze — Dario Nardella (@DarioNardella) February 23, 2022