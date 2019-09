NARDELLA, Per lo stadio ormai ci siamo. Chiesa...

Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Su Fiorentina-Juventus: "È sempre una partita speciale per noi quest'anno ancora di più perché è il battesimo per la nuova proprietà, per noi questa è sempre il match clou del campionato".

Su chi potrà essere decisivo: "Penso a Ribery, nostro nuovo acquisto, o a Chiesa, ma anche altri: abbiamo i campioni per mettere in difficoltà la Juventus".

Su Chiesa: "Sono un suo grande tifoso, ogni volta che ci sono i bianconeri Firenze dà sempre il massimo, i nostri giocatori danno sempre qualcosa in più, Chiesa non sarà da meno".

Su Ribery: "L'arrivo di Ribery ha posizionato la Fiorentina in una posizione di immagine internazionale e devo dire che negli ultimi anni la Serie A ha aumentato il proprio valore a partire dall'acquisto di Cristiano Ronaldo in poi".

Sul regalo che potrebbe fare a Commisso: "Un regalo a vicenda che ci possiamo fare è realizzare il nuovo stadio nei miei 5 anni di mandato. Stiamo analizzando tutti i punti, poi tra qualche settimana con la Fiorentina diremo qual è la strada da intraprendere. Ormai ci siamo".

Sulla sfida della Fiorentina Women's contro l'Arsenal: "Noi come sapete siamo stati tra i primissimi a credere nelle donne, grazie ai Mondiali il calcio femminile in Italia è stato sdoganato. C'è emozione per questa sfida contro un club blasonatissimo che ha dimostrato anche nel calcio femminile di fare bene".