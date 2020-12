NARDELLA, Pace fatta con De Magistris e proposta

Pace fatta tra Gianni De Magistris, pluricampione della pallanuoto che oggi compie 70 anni, e il sindaco Dario Nardella via radio. Gianni De Magistris, offeso per l'assenza del sindaco al funerale dell'amata moglie Marcella, ha restituito anche il Fiorino d'Oro al Comune. I due oggi non solo si sono chiariti ma il sindaco gli ha proposto di inserirlo nel Comitato per la candidatura di Firenze-Bologna alle Olimpiadi del 2032.

Ecco le parole del sindaco Nardella: "Sono legato a Gianni da quando ero assessore allo sport, mi è dispiaciuto tantissimo che abbia restituito il Fiorino e mi piacerebbe guardare avanti. Vorrei incontrarlo e fare una ri-consegna a Gianni perché il Fiorino simboleggia il rapporto della città con Gianni e non con il Comune e la città lo ama tanto. Ho una proposta in segno di una volontà concreta di coinvolgerlo in qualcosa di importante e istituzionale. Stiamo infatti lavorando per la candidatura di Firenze-Bologna per le Olimpiadi 2032, ne stiamo parlando con Giani e Bonaccini (i presidenti delle due regioni, ndr) e sarei onorato se Gianni farà parte del gruppo tecnico che stiamo creando".

E la risposta di Gianni De Magistris: "Ringrazio Dario, gli do un grande abbraccio. Sono un uomo di sport e sono un combattivo, il carattere è quello anche se sbaglio. Apprezzo le parole di Dario, chiudiamo qui questa brutta pagina. Se si farà qualcosa insieme lo farò con immenso piacere. Ho fatto una cosa impopolare nel restituire il Fiorino, ma quando dico una cosa la porto in fondo pur sbagliando, ma non porto rancore e apprezzo quanto detto da Nardella".