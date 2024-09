NARDELLA, Mai opposto allo stadio. Le risorse ci sono

FirenzeViola.it

L'europarlamentare Dario Nardella è tornato a parlare di stadio, dopo l'apertura di Rocco Commisso, a Toscana Tv, durante la trasmisisone Telegram: "Resto convinto delle scelte fatte finora sullo stadio -dice l'ex sindaco di Firenze-come dimostra il fatto che i lavori sono in corso. E sono convinto che l'operazione arriverà in fondo e bene che il patron Commisso abbia dato la disponibilità a partecipare economicamente.

Dopo di che, lo dico con rispetto, non c'è un solo atto nel quale sia riportato che il Comune di Firenze, ed io da sindaco, si sia opposto alla realizzazione di un nuovo stadio. Anzi. Quando ci è stato chiesto dalla Fiorentina di interpellare il Governo per demolire le curve, che era una delle condizioni per intervenire sullo stadio, io ho preso carta e penna e ho scritto al ministro Franceschini per avere questa possibilità. Abbiamo sempre dato una mano al club, sempre".

Sulle risorse necessari ai lavori Nardella conclude: "I lavori che stanno andando avanti sono coperti. Poi andranno trovate le risorse, ma non è affatto un problema. La nuova amministratore riuscirà a trovare le risorse utili per finire i lavori. Potete dire tutto di me da sindaco, tranne che io non abbia fatto opere e lavori. Allora se lo stadio Franchi non del tutto finanziato, succede in tutte le città dove un sindaco finisce e un altro inziia, non mi pare che sia un caso scandaloso in Italia. E comunque le strade per trovare le risorse eccome se ci sono".