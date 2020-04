NARDELLA, La mia idea è riaprire a orari scaglionati

Dario Nardella, sindaco di Firenze, sul suo profilo Facebook ha fornito nuove indicazioni a proposito delle iniziative, quelle già prese e quelle in lavorazione, del Comune di Firenze nella lotta al Covid-19. Di seguito quanto si legge:

Come amministrazione siamo già a lavoro, insieme a tutti gli assessori ascoltiamo le necessità dei fiorentini, pensiamo con occhi nuovi al futuro della città, ragioniamo su come cambieranno i suoi ritmi. La mia idea è quella di ripartire gradualmente con l’apertura di fabbriche e uffici con orari scaglionati, per la mobilità incentivare ancor di più l’utilizzo della bici e del car sharing (stiamo accelerando su nuove piste ciclabili, bici elettriche e uso dei monopattini), rivedere gli accordi con Ataf e Gest per rendere più efficiente il trasporto pubblico, e organizzare già da ora le attività estive dei nostri figli, ovviamente nel rispetto delle regole (...)

- Da ieri è obbligatorio indossare la mascherina in presenza di altre persone, negli spazi pubblici aperti e chiusi, negli spazi privati aperti al pubblico, su tutti i mezzi pubblici, taxi e ncc. Inoltre potete ritirare le mascherine gratuite in farmacia e nei supermercati Coop, Conad e Lidl.

- E’ possibile effettuare la richiesta per il contributo affitto straordinario (fino a 300 euro al mese, per tre mesi), online requisiti e bando

- Aggiorniamo costantemente la mappa con tutte le botteghe fiorentine e ristoranti che consegnano a domicilio spesa, pasti pronti, libri, giornali e articoli di cancelleria. Evitiamo le file ai supermercati, sosteniamo i nostri negozi.

- Stiamo continuando con la sanificazione di strade, piazze, bus e tramvie. Vi ricordo che vista l’eccezionalità del momento non è necessario spostare la propria auto e non verranno fatte multe.

- E’ attivo il call center per avere spesa e farmaci e domicilio, dedicato agli anziani, immunodepressi e pazienti in gravi difficoltà

- Ogni sera appuntamento alle 20.45 potete guardare “Firenze TV”, tanti contenuti sul canale Youtube

- Se avete bisogno di un supporto psicologico, potete chiamare gratuitamente il numero 0553282200. Grazie ancora all’ordine degli psicologi della Toscana per il lavoro fondamentale che stanno facendo ogni giorno.

- Accolgo con entusiasmo la campagna #regalaunlibro, per sostenere le librerie indipendenti. Fatelo anche voi!

Ps. Per la prima volta da quando sono sindaco non sarà possibile celebrare il 25 aprile come abbiamo sempre fatto, insieme. Spero di riuscire a condividere al meglio la cerimonia con voi tramite i miei canali social, anche se so che non sarà la stessa cosa. Ma canteremo insieme, seppur virtualmente, la nostra “Bella Ciao”. Perché quest’anno più che mai sarà importante ricordare chi ha perso la propria vita, per donare a noi la libertà