NAPOLI-U. BERLINO, Al Maradona gli azzurri pareggiano 1-1

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

E' finita 1-1 la sfida tra Napoli e Union Berlino, partita valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Dopo aver vinto due settimane fa in terra tedesca, quest'oggi la squadra di Rudi Garcia non è riuscita ad andare oltre il fanalino di coda del Gruppo C che da oggi - nonostante il primo storico punto - può al massimo puntare al terzo posto.

Allo stesso tempo, meritati applausi Bonucci e compagni che grazie a questo pareggio hanno messo fine alla striscia di sconfitte consecutive che durava da più di due mesi.

E' invece ancora pienamente in corsa il Napoli. La squadra di Rudi Garcia deve ora sperare che il Real Madrid faccia il suo lavoro contro lo Sporting Braga così da ritrovarsi con la qualificazione a un solo punto, nonostante questo passo falso amaro più per come s'è sviluppato che per le conseguenze.