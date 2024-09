NAPOLI-PALERMO, Passano gli azzurri: pokerissimo

FirenzeViola.it

Il Napoli questa sera ha calato il pokerissimo e ha agevolmente staccato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo stadio Maradona la squadra di Antonio Conte ha avuto la meglio di un Palermo mai in partita, penalizzato da un inizio di match che ha visto i padroni di casa ritrovarsi avanti di due gol già dopo i primi due tiri in porta.