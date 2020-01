NAPOLI-FIORENTINA, I numeri e le curiosità del match

Sarà il 140/o confronto in Serie A tra Napoli e Fiorentina, con un bilancio che solamente in maniera sottile propende a favore dei toscani. La storia attuale ci parla di due squadre che provano – a fatica – a uscire dai rispettivi momenti bui, conditi da un cambio di panchina su ambo i fronti (come noto ad Ancelotti è subentrato Gattuso, a Montella invece Iachini). Il Napoli è undicesimo e ben lontano dalle posizioni di alta classifica a cui era abituato nelle ultime stagioni, con 24 punti raccolti; la Fiorentina insegue al quattordicesimo posto con sole 3 lunghezze in meno (sono 21 i punti raccolti fino a qui). Il pirotecnico 3-4 dei partenopei in casa Viola, nella prima giornata di quest’anno, non lasciava di certo presagire un percorso così irto di ostacoli per entrambe: un girone dopo, queste premesse sono state quasi del tutto sconfessate. Da segnalare però, in settimana, il passaggio di tutte e due le compagini nei propri turni di Coppa Italia: il Napoli accede ai quarti dopo aver battuto il Perugia; la Fiorentina vi accede dopo aver avuto la meglio sull’Atalanta. Sicuro assente della gara Mário Rui, squalificato per un turno dal giudice sportivo. Ecco tutti i numeri e le curiosità del match riportati dal portale Mondosportivo.it.

ULTIMI 5 PRECEDENTI IN SERIE A:

2018/2019: Napoli-Fiorentina 1-0 79′ Insigne (N)

2017/2018: Napoli-Fiorentina 0-0

2016/2017: Napoli-Fiorentina 4-1 8’ Koulibaly (N), 36’ Insigne (N), 57’ Mertens (N), 60’ Iličić (F), 64’ Mertens (N)

2015/2016: Napoli-Fiorentina 2-1 46’ Insigne (N), 73’ Kalinić (F), 75’ Higuaín (N)

2014/2015: Napoli-Fiorentina 3-0 23’ Mertens (N), 71’ Hamšík (N), 89’ Callejón (N)

VITTORIE CON MAGGIOR SCARTO IN SERIE A:

1987/1988: Napoli-Fiorentina 4-0 3’ Giordano (N), 33’ Careca (N), 35’ Maradona (N), 74’ Giordano (N)

1965/1966: Napoli-Fiorentina 0-4 42′ Bertini (F), 60′ e 85′ Brugnera (F), 88′ Hamrin (F)

PARTITA CON IL MAGGIOR NUMERO DI GOL:

1994/1995: Napoli-Fiorentina 2-5 15′ Aut. Cruz (F), 56’ e 59’ Agostini (N), 73′ Aut. Cannavaro (F), 81’ Cois (F), 84’ e 90’ Rig. Batistuta (F)

STATISTICHE IN SERIE A (NAPOLI IN CASA)

Giocate: 69

Vittorie Napoli: 32

Pareggi: 21

Vittorie Fiorentina: 16

Gol Napoli: 88

Gol Fiorentina: 65

STATISTICHE IN SERIE A (TOTALI)

Giocate: 139

Vittorie Napoli: 48

Pareggi: 39

Vittorie Fiorentina: 52

Gol Napoli: 149

Gol Fiorentina: 175