NAPOLI, Buongiorno s'infortuna in allenamento

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In un comunicato ufficiale, il Napoli ha reso noto che il difensore Alessandro Buongiorno si è infortunato durante l’allenamento, riportando una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. In attesa di conoscere i tempi di recupero ufficiali, il giocatore è a forte rischio per il match del 4 gennaio al Franchi contro la Fiorentina. Ecco la nota del club:

"Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento.

Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come evidenziato dagli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno inizierà la riabilitazione a partire da domani".