NAPOLI, Anche gli azzurri pensano a Pinamonti e Lucca

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è al lavoro sul mercato per accontentare le richieste di Antonio Conte: tra i nomi che circolano ci sono quelli di Lucca e Pinamonti. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport c'è la fila per il centravanti del Sassuolo, che molto difficilmente resterà in Serie B anche se i neroverdi, si sa, sono restii a svendere giocatori. L'attaccante trentino, a soli 25 anni e con un bagaglio di 40 gol nel massimo campionato fa gola a molte squadre in A, anche di fascia medio alta (Fiorentina, Napoli, Bologna). Ma è il Parma a essersi fatto sotto di recente, anche se i 15 milioni richiesti sono fuori dalla portata della neopromossa.

Non stupisce che gli stessi Napoli e Fiorentina siano anche sulle tracce di Lorenzo Lucca, che ha caratteristiche simili a Pinamonti. Il costo? Forse non i 15 chiesti per il neroverde ma non tanto di meno visto che è più giovane di due anni. L'Udinese lo ha appena riscattato dal Pisa per quasi 9 milioni e lo cederà solo per ottenerne una corposa plusvalenza.