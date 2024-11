NANI, A gennaio faremo partire i giocatori con meno spazio

FirenzeViola.it

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, in un'intervista a TV12 ha parlato anche del mercato di gennaio che faranno i bianconeri. L'estate scorsa alcuni elementi dei friulani erano stati accostati alla Fiorentina, come Sandi Lovric o Lorenzo Lucca, ma questa è stata la risposta del dirigente sulla prossima campagna trasferimenti: "La famiglia Pozzo ha dimostrato negli anni di saper rimpiazzare degnamente anche eventuali partenze. Il progetto per gennaio è di non far partire i giocatori più richiesti e con più mercato, vogliamo dare spazio a ragazzi chiusi dalla rosa ampia, ma sempre nell'ottica di tornare poi da noi.

Muovendo qualche giocatore fuori per mandarlo a giocare vogliamo dare maggiore spazio a coloro che restano. Non vogliamo intervenire in nessun ruolo a meno di cambiamenti improvvisi, l'idea è di un mercato tranquillo e di preparare il mercato di giugno".