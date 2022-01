NANDEZ, Può finire alla Juventus con Vlahovic

La Juventus è l'assoluta protagonista di questa sessione di mercato nell'ultima settimana di trattative. I bianconeri vagliano tanti nomi per il centrocampo e nella shortlist c'è pure Nahitan Nandez: il Cagliari ha dato il placet per liberarlo in prestito e gli ottimi rapporti tra società potrebbero facilitare la trattativa. Non solo: l'entourage è nelle zone di casa Juventus per discutere di Nandez col Torino. Per questo i granata sono forti su Amadou Diawara della Roma, mentre la Juve può provare a prendere l'uruguaiano a sorpresa ma solo in caso di un addio in mediana.